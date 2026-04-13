Maipú: una rama cayó sobre un hombre y quedó internado en estado crítico

Un hombre de 65 años sufrió un grave traumatismo de cráneo tras ser golpeado por la caída de una rama mientras estaba sentado en la vía pública, en Maipú. Permanece internado en estado delicado.

Un hombre de 65 años permanece internado en estado crítico luego de sufrir un impactante accidente en Maipú, donde una rama de gran tamaño cayó sobre su cabeza mientras se encontraba sentado en la vía pública, en una zona cercana a una escuela.

El episodio se registró cerca de las 12:20 en calle Videla Aranda al 2400, en el distrito de Lunlunta. Varios llamados al 911 alertaron sobre la caída de una rama que había golpeado violentamente a una persona.

Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron al hombre tendido en el suelo, con manchas de sangre a su alrededor y el fragmento del árbol sobre la vereda.

De acuerdo a los primeros testimonios, la víctima estaba sentada en un banco frente a un comercio, en inmediaciones de un establecimiento educativo, cuando la rama se desprendió de manera repentina.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al herido en el lugar y diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde ingresó al quirófano y quedó internado en estado delicado.

En la escena trabajó Policía Científica, mientras que la Oficina Fiscal de Maipú quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el desprendimiento de la rama.