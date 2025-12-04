“Un mensaje que me cambió la vida”: habló el papá de una de las nenas que sobrevivió a la tragedia vial en Chile

La recuperación de Amparo, la niña mendocina de 10 años que sobrevivió al trágico accidente vial en Chile, avanza de manera favorable y permitió su regreso a Mendoza tras un operativo sanitario de varias horas. Su padre, Sebastián, relató cómo vivió los diez días más difíciles de su vida y agradeció la ayuda de mendocinos, chilenos y equipos médicos que hicieron posible el traslado.

La provincia sigue conmovida por la tragedia ocurrida el 25 de noviembre en la Autopista Los Libertadores, donde un choque frontal dejó como saldo la muerte del odontólogo Víctor Venturín (65), Elsa Mónica Torres (64) y el conductor del otro vehículo, un ciudadano brasileño radicado en Chile. Entre los sobrevivientes estuvieron dos niñas mendocinas: Amparo, de 10 años, y su prima, quienes permanecían internadas en hospitales chilenos desde el siniestro. Una de las pequeñas llegó este jueves a Mendoza.

Este jueves, tras un extenso operativo sanitario, Amparo regresó a Mendoza en condiciones estables. Su padre, Sebastián, habló con Noticiero 9 tras arribar a la provincia y expresó que fue “un día largo, agotador, pero lleno de alivio”. Según detalló, salieron desde Chile a las nueve de la mañana y llegaron alrededor de las cinco de la tarde. “Yo solo quería llegar. Gracias a Dios y a toda la gente que nos ayudó, hoy mi hija está en sala común esperando su recuperación”, sostuvo.

Sebastián recordó con precisión el momento en que su vida dio un vuelco: “A las diez de la mañana recibí un llamado de la mamá de mi hija diciendo que habían tenido un accidente. Salí con lo puesto. Todo cambió en un instante”. Al llegar a Chile, se enteró de que Amparo había sido intervenida quirúrgicamente y luego trasladada a un hospital pediátrico en San Felipe, donde también estaba internada su sobrina.

Durante diez días, la familia permaneció entre turnos, trámites, controles médicos y largas esperas. “Fue muy duro, pero también increíble la cantidad de ayuda que recibimos. Gente que no conocemos, mendocinos y chilenos, médicos, enfermeros, la policía, Aduana… todos nos contuvieron y nos abrieron las puertas. No lo voy a olvidar nunca”, relató.

El primer encuentro tras la tragedia

El padre describió el momento en el que pudo ver a su hija por primera vez: “Llegamos escoltados por carabineros hasta el hospital. Nos atendieron de inmediato, nos dieron comida, nos hicieron pasar. Cuando la vi, sentí que era otra cosa, que pese a todo iba a salir adelante”.

En cuanto a los costos del tratamiento, aclaró que la familia no tuvo que afrontar gastos gracias a un convenio vigente entre ambos países, información que desconocían hasta que el cónsul argentino en Chile los asesoró.

Ya en Mendoza, la niña fue recibida en el Hospital Humberto Notti, donde se le repitieron estudios para confirmar la evolución mostrada en Chile. “Está en sala común, estable, tranquila. Mañana los médicos evaluarán todos los estudios enviados desde Chile. El doctor mendocino que organizó el traslado fue un ángel para nosotros”, dijo Sebastián, visiblemente emocionado.

Respecto de la otra menor mendocina accidentada, Sebastián informó que sigue internada en Chile bajo observación. “Está estable, pero aún no está en condiciones de viajar. Si todo sale bien, creemos que podría regresar la próxima semana”, explicó.

Agradecimiento y un antes y después

El padre insistió en que decidió hablar públicamente por un único motivo: agradecer. “No conozco a la mayoría de las personas que nos ayudaron, pero recibimos apoyo de todos lados. Esto te cambia la vida. Te hace ver qué es lo verdaderamente importante”.