Una de las nenas accidentadas en Chile escribió una carta para agradecer a los mendocinos: “Isa, muchas fuerzas”

Una de las niñas mendocinas gravemente heridas en el choque frontal en la Autopista Los Libertadores comenzó este jueves su traslado hacia el Hospital Humberto Notti. Antes de partir, escribió una emotiva carta que su familia compartió en redes para agradecer el apoyo recibido. Su prima, también lesionada, continuará internada en Chile.

La recuperación de una de las niñas mendocinas involucradas en el trágico accidente en Chile avanza de manera favorable y permitió iniciar este jueves su traslado sanitario hacia la provincia. La menor, de 10 años, es una de las sobrevivientes del choque frontal ocurrido el 25 de noviembre en la Autopista Los Libertadores, donde murieron el odontólogo Víctor Venturín, de 65 años, y Elsa Mónica Torres, de 64, además del conductor del otro vehículo, un ciudadano brasileño radicado en Chile.

La familia confirmó que la niña fue derivada por tierra desde el centro asistencial chileno hasta el límite internacional, donde será trasbordada a una ambulancia de alta complejidad del Servicio de Emergencias Coordinado de Mendoza. El destino final es el Hospital Humberto Notti, donde permanecerá internada para continuar su recuperación.

Una carta que emocionó a Mendoza

Previo al viaje, la menor escribió una breve, pero conmovedora carta que sus familiares compartieron en redes sociales. “Hola, gracias por toda la ayuda que nos han estado dando. Hoy nos vamos a la casita porque ya me encuentro mucho mejor. Les mando un beso grande a todos. Gracias.”, firmó con su nombre y la fecha.

El mensaje incluía además un deseo para su prima, de 11 años: “Isa, muchas fuerzas”, en referencia a la niña que continúa internada en Chile debido a sus lesiones.

Las autoridades sanitarias aclararon que el operativo no se considera de emergencia. Por recomendación médica, ambas ambulancias avanzarán a baja velocidad para preservar la estabilidad clínica de la paciente.

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro ocurrió el martes 25 de noviembre, alrededor de las 6.30, en el kilómetro 24 de la Autopista Los Libertadores, en la zona de Los Andes. El Fiat Cronos en el que viajaba la familia mendocina impactó de frente contra una SUV conducida por el hombre brasileño, quien también falleció en el acto.

Equipos del SAMU, Bomberos de San Felipe y servicios viales trabajaron en el rescate. La SIAT de Carabineros realizó las pericias para determinar las causas del choque. Medios chilenos sostienen que la ruta estaba cubierta por neblina, un factor que habría influido en la tragedia.

Mientras la provincia sigue atenta a la evolución de ambas niñas, el mensaje de agradecimiento se viralizó rápidamente.