Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida heladería busca personal para incorporación inmediata con pocos requisitos

Empresa mendocina dedicada al rubro gastronómico abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Michel es una reconocida heladería mendocina vinculada al rubro gastronómico y artesanal. La marca se destaca por su propuesta de productos elaborados.
La empresa continúa ampliando su equipo de trabajo en el Gran Mendoza y abrió una oportunidad de empleo para el área de despachante de mostrador.
La búsqueda apunta a perfiles con buena predisposición y capacidad para trabajar en entornos de atención al público.
Requisitos
Entre las condiciones solicitadas por la empresa se encuentran:
- Experiencia en el rubro gastronómico
- Disponibilidad horaria para turnos rotativos
- Movilidad propia (no excluyente)
- Residencia en Luján de Cuyo o alrededores
- Carnet de manipulación de alimentos (no excluyente)
- Disponibilidad para incorporación inmediata
Cómo postular
Quienes deseen postular de la búsqueda laboral deben enviar su currículum vitae al correo: rrhh@heladosmichel.com.
En el asunto del mail se debe colocar la palabra: “Despachante”.