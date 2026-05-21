Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida heladería busca personal para incorporación inmediata con pocos requisitos

Empresa mendocina dedicada al rubro gastronómico abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Michel es una reconocida heladería mendocina vinculada al rubro gastronómico y artesanal. La marca se destaca por su propuesta de productos elaborados.

La empresa continúa ampliando su equipo de trabajo en el Gran Mendoza y abrió una oportunidad de empleo para el área de despachante de mostrador.

La búsqueda apunta a perfiles con buena predisposición y capacidad para trabajar en entornos de atención al público.

Requisitos

Entre las condiciones solicitadas por la empresa se encuentran:

Experiencia en el rubro gastronómico

en el rubro gastronómico Disponibilidad horaria para turnos rotativos

horaria para turnos rotativos Movilidad propia ( no excluyente )

) Residencia en Luján de Cuyo o alrededores

o alrededores Carnet de manipulación de alimentos ( no excluyente )

) Disponibilidad para incorporación inmediata

Cómo postular

Quienes deseen postular de la búsqueda laboral deben enviar su currículum vitae al correo: rrhh@heladosmichel.com.

En el asunto del mail se debe colocar la palabra: “Despachante”.