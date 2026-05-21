Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida heladería busca personal para incorporación inmediata con pocos requisitos

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida heladería busca personal para incorporación inmediata con pocos requisitos

Mendoza

Empresa mendocina dedicada al rubro gastronómico abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

usuario
Redacción ElNueve.com

Michel es una reconocida heladería mendocina vinculada al rubro gastronómico y artesanal. La marca se destaca por su propuesta de productos elaborados.

La empresa continúa ampliando su equipo de trabajo en el Gran Mendoza y abrió una oportunidad de empleo para el área de despachante de mostrador.

La búsqueda apunta a perfiles con buena predisposición y capacidad para trabajar en entornos de atención al público.

Requisitos

Entre las condiciones solicitadas por la empresa se encuentran:

  • Experiencia en el rubro gastronómico
  • Disponibilidad horaria para turnos rotativos
  • Movilidad propia (no excluyente)
  • Residencia en Luján de Cuyo o alrededores
  • Carnet de manipulación de alimentos (no excluyente)
  • Disponibilidad para incorporación inmediata

Cómo postular

Quienes deseen postular de la búsqueda laboral deben enviar su currículum vitae al correo: rrhh@heladosmichel.com.

En el asunto del mail se debe colocar la palabra: “Despachante”.

Seguinos en