Reabren el paso Cristo Redentor: desde qué hora se puede cruzar a Chile

Luego de permanecer cerrado durante casi dos días por las intensas nevadas en la Alta Montaña, el Paso Internacional Los Libertadores volvió a habilitarse este sábado.

El Paso Internacional Los Libertadores, que comunica Mendoza con Chile a través de la Ruta Nacional 7, reabrió este sábado 11 de julio desde las 11 (hora argentina), luego de permanecer cerrado desde la tarde del jueves por las malas condiciones climáticas en la cordillera.

La Coordinación Argentina del Sistema Integrado Cristo Redentor confirmó que el tránsito quedó habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, tras una reunión entre las autoridades argentinas y chilenas. Del lado chileno, la apertura se concretó a las 10.

El cierre preventivo se había dispuesto por las intensas nevadas registradas en la Alta Montaña. Sin embargo, durante las últimas horas mejoraron las condiciones meteorológicas y cesaron las precipitaciones, lo que permitió rehabilitar el cruce fronterizo.

En tanto, la barrera de control en Uspallata mantendrá su horario habitual de cierre: a las 19 horas de Argentina (18 de Chile).

Cómo estará el tiempo en la cordillera

Para este sábado se espera una jornada con mejores condiciones respecto al viernes. Durante la madrugada disminuyó la nubosidad y, aunque por la tarde volverán las nubes, no hay pronóstico de nuevas nevadas.

Según los reportes meteorológicos, el tiempo estable se mantendría hasta el martes inclusive. No obstante, desde el miércoles 15 de julio ingresaría un nuevo frente de mal tiempo con intensas nevadas y ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Las temperaturas registradas durante la mañana:

Uspallata: 1°C.

Punta de Vacas: -4°C.

Puente del Inca: -9°C.

Las Cuevas: -10°C.

Recomendaciones para quienes viajen a Chile

Las autoridades aconsejan consultar el estado del paso antes de iniciar el viaje y estar preparados para posibles cambios en las condiciones climáticas.

También recomiendan viajar con ropa de abrigo, alimentos, agua, el tanque de combustible lleno y respetar todas las indicaciones del personal de Vialidad y de los organismos de control.

Además, es importante conducir a una velocidad acorde al estado del camino y, ante cualquier inconveniente, comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Horario de invierno del Paso Internacional

Desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto rige el horario de invierno para el Sistema Integrado Cristo Redentor – Los Libertadores.

Los horarios habilitados para cruzar son: