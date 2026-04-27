Un bebé de 8 meses se intoxicó con monóxido en Las Heras: calentaban la casa con un brasero

El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda de Las Heras. El menor fue asistido a tiempo y permanece fuera de peligro.

Un bebé de apenas 8 meses debió ser hospitalizado en la madrugada de este lunes en el departamento de Las Heras, luego de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono dentro de su vivienda.

El episodio se registró cerca de la 1:10 horas en una casa ubicada sobre calle Rioja, en jurisdicción de la Subcomisaría Iriarte.

Según informaron fuentes policiales, la madre del menor se comunicó con la línea de emergencias del 911 al advertir que tanto ella como su hijo comenzaban a sentirse mal.

De acuerdo con el relato, la familia estaba calefaccionando el ambiente con un brasero cuando notaron que el artefacto emitía humo. Ante esta situación, decidieron retirarlo al exterior, pero minutos después el bebé presentó vómitos y un cuadro de descompensación.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y trasladó de urgencia al niño al Hospital Carrillo, donde los médicos confirmaron una intoxicación por monóxido de carbono. El pequeño recibió asistencia con oxígeno y quedó internado en observación.

Las autoridades indicaron que el menor se encuentra fuera de peligro.