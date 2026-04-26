Mendoza: se entregó el conductor que atropelló y mató a un joven en Las Heras

El hombre se presentó ante la Policía acompañado por su abogado y admitió su participación en el hecho. La víctima tenía 28 años y murió en el lugar.

El conductor que estaba siendo buscado por el choque fatal ocurrido en Las Heras se presentó este sábado por la tarde ante la Policía.

Se trata del hombre que atropelló y mató a un joven de 28 años que circulaba en bicimoto.

Según informaron fuentes policiales, el implicado llegó a una dependencia policial acompañado por su abogado defensor y reconoció haber participado del hecho. Tras el impacto, había abandonado el lugar sin asistir a la víctima.

El accidente ocurrió en la intersección de avenida Perú y Roca, donde personal policial encontró al joven tendido sobre el asfalto, ya sin signos vitales. Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento en el lugar.

Luego de que el sospechoso se entregara voluntariamente, agentes de la Unidad de Investigaciones (UID) y de la Policía Científica llegaron al domicilio donde se encontraba el vehículo involucrado para realizar las pericias.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras, que ahora avanza con las medidas judiciales correspondientes tras la presentación del conductor.