Tu plato familiar puede ganar: participá con tu mejor receta

¿Tenés un plato con historia? Inscribite en este concurso y tu receta familiar podría representar al departamento en la competencia provincial. Una oportunidad única para compartir sabores y secretos de cocina.

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó la convocatoria para la edición 2025 de “Receta de la Abuela. Sabores de la Tierra y del Tiempo”, un concurso que pone en valor la memoria culinaria familiar y celebra los sabores tradicionales de la cocina local.

El concurso seleccionará la receta que representará al departamento en la competencia provincial.

¿Quiénes pueden participar?

La inscripción está abierta a mujeres y hombres mayores de 60 años que residan en Godoy Cruz y quieran compartir sus mejores secretos culinarios, ya sean dulces o saladas.

¿Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos?

La inscripción estará habilitada hasta el jueves 19 en el Centro de Actividades para Adultos Mayores (CAPeM), ubicado en Derqui y Mármol, de 8 a 15 horas.

Las recetas deben presentarse escritas a mano en hoja blanca, con título, lista de ingredientes, pasos detallados y datos personales de quien participa, incluyendo su firma.

¿Cómo deciden cuál es el plato ganador?

El martes 23, a las 10 horas, los participantes deberán presentar su plato elaborado y emplatado en el CAPeM.

El jurado, compuesto por representantes de las Direcciones de Políticas Inclusivas y de Capacitación y Educación, evaluará:

Explicación y presentación del plato

y presentación del plato Emplatado y estética

y estética Historia familiar de la receta

La receta ganadora representará a Godoy Cruz en la etapa provincial.

La final provincial

La competencia final de “Sabores de la Tierra y del Tiempo” se realizará el 18 de octubre en el Polideportivo Municipal de Eugenio Bustos, San Carlos, donde los finalistas de cada departamento cocinarán en vivo ante el jurado provincial.