Tres playitas a 3 horas del centro de Mendoza con entrada gratuita para pasar el calor este verano

Si este fin de semana largo o te quedas en Mendoza para las vacaciones de verano, podés aprovechar estas alternativas al mar, ideales para desconectarte y disfrutar del aire libre.

Mendoza es una de las provincias más visitadas de Argentina, conocida por sus bodegas y la imponente Cordilleras de Los Andes. Pero también, existen alternativas para mitigar un poco el calor de los primeros días de diciembre y disfrutar del agua en las “playitas” mendocinas.

Si bien hay varias alternativas a lo largo de la provincia, hoy te traemos 3 playas que podés disfrutar en el departamento de San Rafael rodeado de impactantes paisajes y espejos de agua.

San Rafael: cómo llegar a la Costanera del Nihuil

Ubicado en el Embalse del Nihuil, a unos 70 km de la ciudad de San Rafael, se inauguró hace algunos años, este paseo costanero cuenta con quinchitos y acceso al lago. La entrada es libre y gratuita para poder disfrutar del embalse.

Es ideal para aquellos que quieren pasar un día en familia, llevar su reposera y mate y estar junto a la vera del río.

San Rafael: cómo llegar al balneario Los Tableros

Fue recientemente inaugurada por la Municipalidad de San Rafael. Está ubicada sobre la ruta nacional 143, a la altura del paraje “Los Tableros”, entre Jaime Prats y Real del Padre, en el histórico puente que cruza el río Atuel.

El balneario es con entrada libre y gratuita. Se puede disfrutar del agua del río en un entorno seguro y además cuenta con arena, parquizado, churrasqueras, sombrillas y estacionamiento.

Playita de Monte Comán para disfrutar en San Rafael

Con entrada gratuita, este balneario se prepara para la temporada de verano. Está ubicado en la Ruta Nacional 146, en el distrito de Monte Comán, a 50 kilómetros del centro del departamento.

Fue remodelado hace muy poco y cuenta con servicios como quinchos, mesas y un espacio ideal para relajarse a la orilla del Río Diamante.