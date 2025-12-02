Todo listo para la nueva playita gratuita a poco más de dos horas del centro

El predio de Cañada Seca, junto al río Atuel y con los médanos de Las Malvinas como escenario natural, ofrecerá quinchos, churrasqueras y estacionamiento gratuito para miles de visitantes.

San Rafael se prepara para sumar un nuevo espacio de recreación pública en plena temporada estival. Se trata de la costanera de Cañada Seca, un predio de 40.000 metros cuadrados a la vera del río Atuel, que tendrá capacidad para recibir a unas 5.000 personas. Con los médanos de Las Malvinas como paisaje de fondo, la propuesta busca consolidar al departamento como uno de los destinos más atractivos del verano mendocino.

La infraestructura fue diseñada para garantizar comodidad y seguridad. El lugar contará con 50 quinchos techados, 100 churrasqueras, estacionamiento para 1.300 autos, iluminación, agua potable y módulos sanitarios. Además, se prevé la instalación de una proveeduría para abastecer a los visitantes. “Queremos que las familias tengan un espacio gratuito y de calidad para disfrutar del río”, expresó el intendente Omar Félix durante la presentación oficial.

El entorno natural de Cañada Seca, con el río Atuel y los médanos de Las Malvinas, convierte a la nueva costanera en un atractivo singular. La propuesta combina descanso, contacto con la naturaleza y actividades recreativas.

Este nuevo predio se suma a los ya habilitados en Los Tableros y Monte Comán, que también funcionan como balnearios públicos en San Rafael. Desde la Secretaría de Obras Públicas remarcaron que el proyecto forma parte de un plan integral de recuperación de espacios públicos. “La idea es que todos los sanrafaelinos y quienes nos visiten tengan acceso a lugares seguros y gratuitos para disfrutar del verano”, señalaron en un comunicado oficial.

La inauguración está prevista para fines de diciembre y se espera gran concurrencia durante los fines de semana y feriados.