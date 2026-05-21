Tres bailarines de Maipú representarán a Mendoza en el Mundial de Danza de Irlanda: “Es un sueño que perseguimos hace años”

Los mendocinos clasificaron entre los mejores puntajes de Latinoamérica y viajarán a Dublín para competir en el Dance World Cup. Mientras ultiman detalles para el gran desafío realizan distintas actividades para juntar el dinero del viaje.

Tres jóvenes bailarines de Maipú están a punto de vivir una experiencia que soñaron durante años: representar a Mendoza y a la Argentina en el Mundial de Danza que se realizará en Dublín, Irlanda.

Después de una exigente clasificación latinoamericana, lograron quedar entre los mejores puntajes y ahora se preparan para competir frente a artistas de distintos países del mundo.

Detrás de este enorme logro hay años de entrenamiento, clases diarias, competencias y muchísimo esfuerzo. Los bailarines forman parte del estudio de danza Danzalma, una academia maipucina que se convirtió en semillero de talentos y que ya suma importantes reconocimientos en distintas competencias nacionales e internacionales.

Rocío, profesora de Danzalma, explicó que este paso representa mucho más que un viaje. “Esto es maravilloso para todos, no solamente para los chicos. Habla de una formación que empezó desde muy chiquitos y que con los años fue creciendo hasta llegar a una instancia profesional”, contó.

La docente destacó que uno de los grandes objetivos era llegar al Mundial para seguir aprendiendo y traer nuevas herramientas a Mendoza. “En Maipú hay muchísimo talento y también es parte de nuestra responsabilidad como profes buscar nuevas propuestas y experiencias para las nuevas generaciones”, expresó.

El costo del viaje y de la competencia es muy elevado y los bailarines comenzaron hace meses distintas actividades para poder reunir el dinero.“Hicieron trekking solidario, venta de empanadas, bizcochuelos y comidas típicas para el 25 de mayo. También trabajaron en vendimias y dan clases prácticamente todo el día”, relató Rocío.

Además, continúan recibiendo ayuda a través del alias: europa.danzalma de quienes quieran colaborar.

“Es muchísimo dinero, pero decidimos esforzarnos como se pudiera. Estamos muy agradecidos con toda la gente que ayuda”, agregó.

Martina, una de las bailarinas que representará a Mendoza, contó la emoción que sienten a pocos días del viaje. Según explicó, para clasificar debieron competir con participantes de distintos países como México, Chile y Uruguay.

“Solamente los tres mejores puntajes de la final latinoamericana pueden ir al Mundial. Nosotros obtuvimos entre 94 y 96 puntos sobre 100, que es muchísimo porque la planilla de evaluación es muy exigente”, señaló.

La joven aseguró que todavía le cuesta dimensionar lo que están por vivir. “Me despierto todos los días y digo: ‘me voy de viaje a bailar’. Yo no conozco otra cosa que no sea bailar y dar clases. Poder ir, tomar clases con gente de otros países y traer esa experiencia a Mendoza es increíble”, expresó emocionada.

Bautista Domínguez, otro de los bailarines mendocinos, explicó que competirán con varias coreografías en disciplinas como acrodanza, contemporáneo y jazz lyrical “Todo esto lo logramos porque hace años entrenamos todos los días. Tenemos clases de ballet, contemporáneo, flexibilidad, giros y saltos. Son alrededor de cuatro horas diarias de preparación”, detalló.

Por su parte, Yasmín Manuele contó que participará con dos solos y que el grupo vive el viaje con mucha emoción. “Es algo que soñamos desde hace muchísimo tiempo. Todos los días entrenamos pensando en esto y todavía sentimos que no podemos creer que se haga realidad”, dijo.