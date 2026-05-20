¿Está chequeado? se viene la noche de repechaje en Gran Hermano y se filtró el nombre del primer ingreso

La actual temporada de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para un verdadero sismo televisivo. Este miércoles 20 de mayo todo promete cambiar en el reality de El 9 Televida.

La actual temporada de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para un verdadero sismo televisivo. Cuando la convivencia parecía encontrar cierta estabilidad, una noticia de último momento promete dinamitar por completo las estrategias de los participantes dentro de la casa más famosa del país, con una incorporación que nadie vio venir.

La encargada de confirmar la bomba fue la periodista Laura Ubfal durante la emisión de este martes de su ciclo La Linterna, transmitido por la plataforma de streaming Bondi Live, dejando sin palabras a los fanáticos del reality que se emite por la pantalla de El 9 Televida.

“Van a tener que soportar”: la confirmación de Laura Ubfal

Fiel a su estilo picante y directo, la analista del debate de Gran Hermano arrojó la primicia que sacudió los portales de espectáculos: Charlotte Caniggia se convertirá en la nueva y flamante habitante de la casa.

“Van a tener que soportar, es el único nombre que voy a dar, que Charlotte Caniggia va a estar dentro de la casa, lo cual va a ser una locura; todos van a quedar agarrados de las paredes”, reveló Ubfal entusiasmada, anticipando el descontrol que generará el ingreso de la mediática e influencer.

La llegada de la hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia supone un enorme atractivo para el juego. Charlotte cuenta con una vasta y exitosa trayectoria en formatos de telerrealidad —con pasos sumamente recordados por Showmatch y El Hotel de los Famosos—, caracterizándose por su humor descontracturado, sus frases virales y una personalidad frontal que, sin dudas, chocará con las distintas facciones que hoy conviven en el encierro.

Se picó el repechaje: ¿Quiénes se postularon para volver?

La incorporación de la mediática se dará en un contexto de altísima tensión en el reality. El pasado domingo, el conductor Santiago del Moro reunió a la gran mayoría de los eliminados de la actual temporada para abrir formalmente la convocatoria del repechaje, obligando a cada uno a manifestar frente a la pantalla si deseaban o no tener una segunda oportunidad.

La lista de los exparticipantes que dejaron de lado el orgullo y se anotaron oficialmente para volver a ingresar por el voto del público es numerosa y promete una votación sumamente reñida. Los postulantes confirmados son:

Tomy Riguera

Nick Sicaro

Nazareno Pompei

Franco Poggio

Martín Rodríguez

Carlota Bigliani

Carmiña Masi

Jenny Mavinga

Lolo Poggio

Kennys Palacios

Brian Sarmiento

Yisela “Yipio” Pintos

Grecia Colmenares

Lola Tomaszeuski

Jessica “La Maciel”

Danelik Galazan

Con el regreso inminente de los viejos conocidos y el desembarco estelar de Charlotte Caniggia, las noches de El 9 Televida se preparan para una seguidilla de galas imperdibles donde las alianzas actuales quedarán totalmente destruidas. No te quedes afuera de todo lo que se viene esta noche al final de Bahar.