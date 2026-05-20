Tragedia: explotó un camión cisterna en Malargüe y murieron tres trabajadores

El dramático hecho ocurrió en una base petrolera de Pata Mora, en el sur mendocino. Dos operarios fallecieron en el lugar y una tercera víctima murió tras ser trasladada a un hospital de Neuquén. Investigan las causas de la explosión.

Una tragedia sacudió este miércoles al sur de Mendoza luego de que un camión cisterna explotara en un área petrolera de Malargüe, dejando un saldo de tres personas fallecidas en plena zona de explotación vinculada a Vaca Muerta.

El hecho ocurrió en la Base de Chachahuén, ubicada en el distrito de Pata Mora, una región estratégica para la actividad hidrocarburífera y situada a pocos kilómetros del límite con Neuquén. La explosión generó un importante operativo de emergencia y conmoción entre trabajadores del sector petrolero.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Policía y la Fiscalía, el siniestro se registró cerca de las 19.40 en un camión cisterna perteneciente a la empresa TSB. Por causas que todavía son materia de investigación, el vehículo explotó mientras se encontraba dentro de la base operativa.

La fuerte onda expansiva afectó de lleno a los trabajadores que estaban en el lugar. Dos de ellos murieron prácticamente en el acto, mientras que una tercera víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Rincón de los Sauces, en Neuquén, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Tras el estallido, personal policial, bomberos y equipos médicos se desplazaron hasta el lugar para controlar la situación y asistir a los operarios afectados. Las autoridades confirmaron que el incendio posterior a la explosión pudo ser contenido, evitando que las llamas alcanzaran otros sectores de la base petrolera.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Mendoza, hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuál habría sido el origen de la explosión. Los investigadores trabajan para determinar si existió una falla mecánica, un desperfecto operativo o algún inconveniente vinculado a la manipulación de combustible.

Dónde ocurrió el accidente

La tragedia se produjo en Pata Mora, una zona ubicada a unas dos horas y media de la ciudad de Malargüe y muy cercana a la localidad neuquina de Rincón de los Sauces, epicentro de la actividad petrolera vinculada a Vaca Muerta.

Debido a la complejidad geográfica del lugar y a la escasa señal de comunicación en la zona, las tareas de rescate y relevamiento se realizaron con dificultades durante gran parte de la noche.