Planazo gratuito en Mendoza: música en vivo, folclore, chocolate patrio y sopaipillas en la previa del 25 de Mayo

El planazo reunirá música en vivo, danzas folclóricas y sabores tradicionales en una jornada especial para celebrar las raíces argentinas, con actividades gratuitas pensadas para disfrutar en familia en la previa del 25 de Mayo.

En la previa de una nueva fecha patria, Mendoza tendrá un planazo gratuito ideal para disfrutar de las tradiciones argentinas con entrada libre y gratuita.

Música en vivo, danzas, chocolate patrio y sopaipillas serán parte de una jornada pensada para compartir en familia y celebrar la cultura nacional.

La actividad forma parte del ciclo patrio “Revolución e Independencia”, una iniciativa organizada por el área de Adultos Mayores de Mendoza que busca reunir a vecinos y visitantes en torno a la música, la historia y las costumbres típicas.

El encuentro contará con un show artístico del Elenco Folclórico José Hernández y la participación especial del coro Coral Desde el Alma, que aportará un repertorio cargado de clásicos y canciones tradicionales.

Además del espectáculo musical, quienes asistan podrán disfrutar del clásico chocolate patrio acompañado de sopaipillas, en una mañana que promete un ambiente festivo y bien mendocino.

¿Cuándo y dónde será?

La actividad se realizará el jueves 21 de mayo desde las 10 horas en la explanada de la Legislatura de Mendoza, sobre Peatonal Sarmiento.

La entrada será libre y gratuita.