Mendoza: detuvieron a uno de los hijos de la docente asesinada en Junín

Detuvieron al hijo mayor de Margarita Gutiérrez por el crimen de la exconcejal de Junín. Secuestraron ropa y otros elementos durante un allanamiento.

El hijo mayor de Margarita Iris Gutiérrez, la exconcejal de Junín asesinada en su vivienda, fue detenido este miércoles por pedido de la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, en el marco de la causa que se investiga como femicidio.

La mujer, de 72 años, fue encontrada sin vida el martes por la mañana en el interior de su casa ubicada sobre calle Isaac Estrella. El hallazgo ocurrió cerca de las 7:26 horas, cuando efectivos policiales que realizaban patrullajes preventivos ingresaron al domicilio y encontraron el cuerpo.

En un primer momento, la causa se inició como averiguación de muerte. Sin embargo, con el avance de las pericias y las pruebas recolectadas en la vivienda, la Justicia recaratuló el expediente como “homicidio agravado por femicidio”, previsto en el artículo 80 del Código Penal.

Con el correr de la investigación, todo apuntó al entorno íntimo de la víctima y finalmente fue detenido uno de sus hijos. En ese contexto, la causa también quedó atravesada por la figura de matricidio debido al vínculo entre el acusado y Margarita Gutiérrez.

Además, los investigadores determinaron que no había faltantes en la vivienda, por lo que la hipótesis de un robo perdió fuerza desde las primeras horas.

Según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal, tras la detención del sospechoso la fiscalía cuenta con un plazo máximo de 48 horas para avanzar con la imputación formal.

En las últimas horas también se realizó un allanamiento en la vivienda del detenido. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir y otros objetos que serán sometidos a peritajes.

Además, los investigadores constataron que el hombre presentaba una lesión en una de sus manos, situación que quedó incorporada al expediente judicial.

Margarita Gutiérrez era una figura muy conocida por su trayectoria como docente y exconcejal del departamento de Junín.