Tras los cortes rotativos, se normalizó el suministro eléctrico en Godoy Cruz: qué pasó

La Cooperativa Eléctrica confirmó que el suministro quedó restablecido en todo el departamento el viernes por la noche. La situación se produjo por factores que afectaron la disponibilidad de energía y elevaron el consumo.

La Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz (CEGC) informó que a las 22.35 del viernes 13 de noviembre quedó restablecido el 100% del suministro eléctrico en el departamento, luego de una jornada marcada por cortes rotativos que afectaron a miles de vecinos.

Durante el viernes, la distribuidora implementó interrupciones programadas en distintos sectores de Godoy Cruz, con una duración aproximada de 60 minutos por zona. Según explicó la empresa, la medida tuvo carácter preventivo y buscó proteger el sistema de distribución ante las dificultades para abastecer la demanda.

De acuerdo con el comunicado de la Cooperativa, la situación respondió a la coincidencia de tres factores que afectaron el suministro eléctrico.

Por un lado, se registró una baja potencia de generación en el río Mendoza. A esto se sumaron las altas temperaturas del viernes, que provocaron un aumento del consumo de electricidad, y los trabajos de repotenciación de la línea de alta tensión Cruz de Piedra-Estación Godoy Cruz.

La entidad explicó que las obras se realizan desde hace varios meses y que, una vez terminadas, permitirán aumentar la potencia disponible y mejorar el servicio eléctrico en Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

Desde el área de Operaciones de la Central Hidroeléctrica Cacheuta informaron que a las 4.30 horas de este sábado se retomó la generación de energía eléctrica, de acuerdo con la programación prevista para esta semana.

La reanudación permitirá continuar y completar los trabajos de repotenciación de la línea Cruz de Piedra-Carbometal-Godoy Cruz.

La Cooperativa lamentó los inconvenientes ocasionados a los vecinos y aseguró que sus equipos técnicos continúan trabajando para estabilizar la red.

La Cooperativa Eléctrica mantiene habilitada la atención técnica durante las 24 horas. Los vecinos pueden comunicarse a través de los siguientes canales: