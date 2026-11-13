El Súper Niño en Argentina: en qué lugares habrá temperaturas de 45 grados y en cuáles “no parará” de llover

El fenómeno de El Niño continúa intensificándose y anticipa un escenario de fuertes contrastes climáticos en Argentina durante la segunda mitad de noviembre. Según las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), algunas regiones podrían registrar temperaturas de hasta 45 grados, mientras que otras tendrán precipitaciones abundantes, períodos de escasas lluvias y descensos térmicos que incluso podrían provocar heladas localizadas.

El pronóstico forma parte del último informe de perspectivas agroclimáticas de la entidad, que analiza las condiciones meteorológicas previstas entre el 12 y el 25 de noviembre.

El escenario se presenta en un contexto de fortalecimiento del fenómeno climático. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (CPC), dependiente de la NOAA, informó el 12 de noviembre que existe más de un 79% de probabilidades de que El Niño se mantenga en una categoría fuerte a muy fuerte durante el trimestre enero-marzo de 2027.

Cómo estarán las temperaturas en Argentina durante noviembre

La primera etapa del pronóstico estará marcada por el ingreso de un frente frío que provocará un descenso de las temperaturas en buena parte del área agrícola. Las mínimas se ubicarán por debajo de los valores habituales para esta época del año.

En el norte y el centro de la región pampeana se esperan temperaturas mínimas superiores a los 15 grados, mientras que en el sur oscilarán entre los 10 y los 15 grados.

El panorama será diferente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde los registros podrían caer por debajo de los 10 grados. La Bolsa de Cereales advirtió sobre la posibilidad de heladas localizadas, especialmente en las zonas serranas, además de fenómenos similares en sectores cordilleranos del oeste argentino, incluida Mendoza.

Sin embargo, después de ese período más frío, los vientos del norte favorecerán un nuevo aumento de las temperaturas.

Las máximas podrían ubicarse entre los 30 y los 35 grados en buena parte de la región pampeana, mientras que en el norte superarían los 35 grados.

Hacia la segunda semana, el calor más intenso se concentraría en el norte del país. En sectores del Noroeste Argentino (NOA) y la región del Chaco podrían alcanzarse temperaturas de hasta 45 grados.

Dónde lloverá más y qué zonas tendrán menos precipitaciones

Las precipitaciones también tendrán una distribución irregular durante las próximas dos semanas. De acuerdo con la BCBA, entre el 12 y el 18 de noviembre se esperan lluvias moderadas a abundantes en el oeste y sur de la región pampeana, Cuyo y distintos sectores del norte argentino.

En cambio, el nordeste de la región pampeana, buena parte de la Mesopotamia y el este de la región del Chaco podrían recibir aportes escasos o incluso no registrar precipitaciones.

Las tormentas más importantes se concentrarían en sectores del NOA y otras áreas del norte. El sistema también alcanzaría a Uruguay y Paraguay.

Para la semana comprendida entre el 19 y el 25 de noviembre, el panorama cambiaría: las lluvias disminuirían en buena parte de la región pampeana y los mayores acumulados se desplazarían hacia el norte argentino.

En ese período se esperan precipitaciones abundantes y focos de tormentas en el este del NOA, la región del Chaco y gran parte de la Mesopotamia.

Por el contrario, el centro y el sur de la región pampeana tendrían registros moderados a escasos, aunque algunos sectores del centro-oeste podrían recibir mayores acumulados.

Qué dicen el SMN y la NOAA sobre la intensidad de El Niño

Las perspectivas de la Bolsa de Cereales coinciden con las advertencias de los organismos meteorológicos internacionales y nacionales sobre el fortalecimiento de El Niño.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su Boletín N.º 10 sobre la situación hidrometeorológica del país, publicado el 5 de noviembre, asignó una probabilidad del 100% de que continúe la fase cálida del fenómeno durante el trimestre noviembre-diciembre-enero de 2026/2027.

El documento fue elaborado junto con organismos como el Instituto Nacional del Agua (INA), la Agencia Federal de Emergencias y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Para la primavera, el SMN señaló mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal en la Mesopotamia, las regiones Pampeana Norte y Pampeana Sur y distintos sectores del norte y centro del país.

En contraste, anticipó mayores posibilidades de precipitaciones inferiores a lo normal en la Puna y algunas zonas del oeste argentino.

Por su parte, la NOAA detectó un incremento de las anomalías de temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, con valores que alcanzaron los 2,5 grados en la región Niño 3.4.

Además, el organismo estadounidense estimó en alrededor del 60% las probabilidades de que el episodio alcance una intensidad histórica, superando los registros de los eventos observados desde 1950.

De esta manera, las proyecciones anticipan una segunda mitad de noviembre con calor extremo en el norte, lluvias concentradas en determinadas regiones y marcados contrastes térmicos en distintas zonas de Argentina.