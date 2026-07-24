Tras el temporal: hasta dónde se puede transitar en alta montaña

La reapertura parcial de la Ruta Nacional 7 marca un alivio para quienes necesitan circular por la cordillera mendocina, pero el panorama sigue siendo complejo: Defensa Civil informó que varios corredores provinciales presentan restricciones severas y en algunos casos continúan cerrados.

La alta montaña mendocina atraviesa días de tránsito condicionado tras las intensas nevadas que obligaron a cerrar accesos clave. La Ruta Nacional 7 fue habilitada hasta Punta de Vacas, lo que permite recuperar cierta conectividad en pleno receso invernal. Sin embargo, el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado y las autoridades advierten que las condiciones siguen siendo riesgosas por nieve, hielo y desprendimientos.

El parte oficial de Defensa Civil detalla el estado de las rutas provinciales, con sectores transitables bajo estrictas medidas de seguridad y otros directamente inhabilitados. La portación de cadenas es obligatoria en todos los tramos habilitados.

Estado de las rutas según Defensa Civil

Ruta Provincial 52 Transitable desde el Gran Mendoza hasta el Segundo Mirador, pasando por el hotel Villavicencio, y desde Uspallata hasta Agua de la Zorra, con cadenas obligatorias. Intransitable entre el Segundo Mirador y Agua de la Zorra por acumulación de nieve y hielo.

Transitable desde el Gran Mendoza hasta el Segundo Mirador, pasando por el hotel Villavicencio, y desde Uspallata hasta Agua de la Zorra, con cadenas obligatorias. entre el Segundo Mirador y Agua de la Zorra por acumulación de nieve y hielo. Ruta Provincial 89 – Vallecitos Transitable con mucha precaución. Solo vehículos 4×4 y con cadenas desde El Chacay hacia arriba. Máquinas trabajan en la zona para despejar el camino.

– Vallecitos Transitable con mucha precaución. Solo vehículos 4×4 y con cadenas desde El Chacay hacia arriba. Máquinas trabajan en la zona para despejar el camino. Ruta Provincial 13 Transitable desde Uspallata hasta el Cerro Siete Colores, con portación obligatoria de cadenas.

Transitable desde Uspallata hasta el Cerro Siete Colores, con portación obligatoria de cadenas. Ruta Provincial 222 – Las Leñas Transitable hasta el complejo turístico con cadenas obligatorias. Máquinas trabajan en el sector. El tramo hacia Valle Hermoso permanece cerrado.

Recomendaciones de tránsito

Las autoridades remarcan que, pese a la habilitación parcial, la situación en la cordillera sigue siendo delicada. Se recomienda:

Circular con cadenas en todos los tramos habilitados .

. Evitar horarios nocturnos y primeras horas de la mañana por formación de hielo.

horarios nocturnos y primeras horas de la mañana por formación de hielo. Llevar tanque lleno, abrigo, alimentos, agua, pala y soga.

Respetar las indicaciones de Gendarmería y Vialidad Nacional .

. En caso de quedar varado, permanecer dentro del vehículo y señalizar la ubicación.

Las nevadas recientes forman parte de una sucesión de frentes fríos que afectan la cordillera mendocina. Los pronósticos anticipan nuevas precipitaciones en los próximos días, lo que podría complicar nuevamente la transitabilidad y retrasar la reapertura del Cristo Redentor.

La habilitación hasta Punta de Vacas representa un alivio parcial para quienes necesitan circular por la Ruta Nacional 7, pero el escenario continúa siendo frágil. La combinación de nieve, hielo y desprendimientos obliga a extremar cuidados y a mantenerse informado sobre el estado actualizado de las rutas en Mendoza, clave para quienes viajan durante el receso invernal.