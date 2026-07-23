Un albañil mendocino quedó con una discapacidad tras un accidente laboral y necesita juntar $15 millones para volver a caminar

Ángel Fernández tiene 29 años, sufrió una grave lesión en la columna mientras trabajaba como albañil y quedó con una discapacidad motriz del 80%. Su familia inició una campaña solidaria para reunir el dinero que le permita acceder a una operación que podría darle una mejor calidad de vida.

Lo que comenzó como una jornada laboral terminó cambiando su vida para siempre. Ángel Fernández, un joven albañil mendocino de 29 años, sufrió un grave accidente laboral hace tres años que le provocó una importante lesión en la columna. Aunque fue operado, la intervención no logró evitar que quedara con una discapacidad motriz del 80%. Actualmente, su única posibilidad de mejorar su calidad de vida depende de una nueva cirugía. Sin embargo, el costo del procedimiento asciende a $15 millones, una cifra imposible de afrontar para su familia, que decidió pedir ayuda.

Según contó su madre, la lesión ocurrió mientras Ángel trabajaba como albañil. Tras el accidente, fue intervenido quirúrgicamente por un desplazamiento de columna, pero pocos días después presentó una hernia de disco, complicación que agravó su estado de salud.

Con el paso del tiempo, el cuadro empeoró al punto de que llegó a perder completamente la movilidad durante algunos días.

Gracias a un bloqueo realizado recientemente, logró volver a caminar, aunque de manera limitada. Sin embargo, los médicos indicaron que necesita una nueva intervención para evitar un deterioro irreversible.

El tratamiento requiere la colocación de un cage de titanio, una prótesis y cuatro tornillos que estabilicen la columna vertebral.

De acuerdo con la familia, esta operación podría permitirle recuperar parte de su movilidad y volver a insertarse laboralmente, algo que hoy resulta imposible debido a las secuelas que dejó el accidente. “Esta cirugía le permitiría tener otra calidad de vida y volver a desempeñarse laboralmente“, explicó su madre.

Perdió el trabajo y hoy hace changas para mantener a su familia

Luego de la primera operación, Ángel ya no pudo continuar con su empleo formal. Su familia explicó que la empresa donde trabajaba decidió desvincularlo porque no contaba con tareas compatibles con las limitaciones físicas que presentaba tras la cirugía.

Desde entonces realiza pequeñas changas cuando su estado de salud se lo permite para intentar sostener a su familia.

Ángel es padre de un niño de tres años y, según relataron sus familiares, siempre trabajó en la construcción, ya que nunca pudo terminar la escuela secundaria debido a las dificultades económicas y familiares que atravesó durante su adolescencia.

Una carrera contra el tiempo para reunir los $15 millones

El neurocirujano ya había previsto realizar la intervención durante los primeros días de julio, pero la falta de recursos económicos obligó a postergar la operación. La familia reconoce que el tiempo juega en contra y teme que la lesión continúe avanzando si la cirugía no puede concretarse lo antes posible.

Mientras tanto, iniciaron una campaña solidaria para intentar reunir los $15 millones necesarios para afrontar el procedimiento.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar con la campaña solidaria pueden comunicarse directamente con la familia de Ángel Fernández al siguiente número: 2634-943575.