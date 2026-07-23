¿Se traslada al lunes el feriado por Santo Patrono Santiago en Mendoza?: cómo funcionarán los servicios

Cada 25 de julio la provincia celebra el Día de Santiago Apóstol, santo patrono de la provincia de Mendoza, una fecha inamovible en el calendario mendocino. Se trata de un feriado, por lo que el transporte público y el comercio funcionarán con un esquema distinto.

Los mendocinos volverán a vivir una de las celebraciones más tradicionales del calendario provincial con el feriado por el Santo Patrono Santiago, una fecha que mantiene un fuerte significado histórico, religioso y cultural en Mendoza. Al tratarse de un feriado provincial inamovible, la jornada se conmemorará el mismo sábado 25 de julio y no se trasladará al lunes.

¿El feriado por el Santo Patrono Santiago se pasa al lunes?

La respuesta es no. El feriado por el Santo Patrono Santiago está establecido como una jornada inamovible, por lo que su celebración se mantiene el día correspondiente sin posibilidad de traslado. Este año, el 25 de julio cae día sábado, por lo que se considera feriado en la provincia ese día.

Por qué se celebra el Santo Patrono Santiago en Mendoza

La festividad tiene raíces que se remontan a los primeros años de la fundación de Mendoza y forma parte de las tradiciones más antiguas de la provincia.

Durante generaciones, la comunidad mendocina realizó la tradicional ofrenda al Santiago Apóstol, a quien se le atribuía protección frente a los movimientos sísmicos y otras calamidades naturales.

Con el paso del tiempo, la celebración trascendió el aspecto religioso y se convirtió en una de las fechas más representativas de la identidad provincial.

Cómo funcionará el transporte público durante el feriado

Desde el Gobierno de Mendoza informaron que el transporte público funcionará con frecuencia de feriado, similar a la de los días domingo.

Esto implica menor cantidad de colectivos en circulación y frecuencias más espaciadas durante toda la jornada.

Cómo abrirá el comercio

Pese al feriado, la mayoría de los comercios abrirá con normalidad en sus horarios habituales, ya sea solo media jornada en la mañana como aquellos que abren también los sábados a la tarde. De todas maneras, esto dependerá de la decisión de cada local.

La legislación vigente establece que el feriado del Santo Patrono Santiago posee las mismas condiciones que un descanso dominical. Esto significa que los trabajadores que deban cumplir funciones ese día tienen derecho a cobrar el doble de su remuneración habitual por las horas trabajadas.