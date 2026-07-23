Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este viernes 24 de julio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este viernes 24 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en 10 departamentos de Mendoza. Los trabajos afectarán zonas de: Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Desde Edemsa explicaron que si alguna persona registra un corte de energía imprevisto o necesita verificar su zona, puede realizar el reclamo o consulta a través de las siguientes vías oficiales:

WhatsApp: 2613435647

Atención al cliente: 08003333672

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 24 de julio

Estos son los cortes de luz para este viernes 24 de julio:

Guaymallén

En calle Las Cañas, entre San Francisco del Monte y Barrio Alimentación. Afecta a los barrios Molino, Jardín Village y La Barraca y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

En calle La Purísima, entre Ropolo y Río Las Vacas y áreas adyacentes; Buena Nueva. De 9.30 a 12.30 h.

Luján

En el Lateral Oeste del Acceso Sur, hacia el sur de calle Samuel Villanueva y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En carril a Lavalle, hacia el sur de calle Sevilla y zonas aledañas; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle José Lencinas, entre Villalobos y Clodomiro Silva. Afecta calle Juan Aveiro y áreas adyacentes; Vista flores. De 10.00 a 13.45 h.

Tupungato

En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y calle Valderrama; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Atamiski, Benito Aranda, Méndez y Gómez; Villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.

En Ruta Provincial N°89, entre Costa Canal y Calle B; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°101, hacia el sur de calle Los Paramillos, frente a la Escuela 1-460 Libertad; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

Entre calle Coronel Campos, Balcarce, Venezuela y Segovia. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Los Filtros, entre Bentos y Bertani; Capitán Montoya. De 10.00 a 11.30 h.

Malargüe