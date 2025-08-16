Mendoza ofrece un taller gratuito para familias que acompañan a personas con discapacidad

El taller es gratuito y está destinado a madres, padres y cuidadores. Ofrecerá herramientas de apoyo y contención, con la guía de profesionales en discapacidad, accesibilidad y acompañamiento psicosocial.

La Ciudad de Mendoza llevará adelante una nueva propuesta gratuita orientada a fortalecer el acompañamiento a personas con discapacidad y a sus entornos familiares.

Se trata del taller “Acompañando en familia”, una iniciativa organizada por la Subdirección de Bienestar, Derechos Humanos y Accesibilidad.

¿Dónde y cuándo es?

El encuentro tendrá lugar el miércoles 20 de agosto, a las 15.30 horas, en el Espacio de Convergencia Social (ECoS), ubicado en Avenida Perú 1530.

¿Quiénes pueden participar y qué vas a aprender?

La capacitación está destinada a madres, padres, cuidadores y referentes afectivos, con el propósito de brindar herramientas prácticas, orientación y contención para la vida diaria.

Además, se busca generar un espacio de diálogo donde los participantes puedan compartir experiencias y construir redes de apoyo.

La jornada contará con la presencia de profesionales especializados en discapacidad, accesibilidad y acompañamiento psicosocial.

¿Cómo participar?

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del WhatsApp (261-5962335).

También se pueden realizar consultas por correo electrónico a inclusionyaccesibilidadmendoza@gmail.com o a través de las redes oficiales de la Municipalidad de Mendoza.