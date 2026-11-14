Video: la crecida de un arroyo obligó a interrumpir el tránsito en la ruta hacia Potrerillos

El desborde del Arroyo Las Mulas provocó el desplazamiento de agua y material de arrastre sobre la calzada. El tránsito permanece interrumpido en el primer badén, en el tramo hacia Las Vegas y el camino a La Carrera.

Una creciente sobre el Arroyo Las Mulas obligó a interrumpir el tránsito en la Ruta Provincial 89, a la altura de Potrerillos, debido a la acumulación de agua y material de arrastre sobre la calzada.

El corte se produjo en el sector del primer badén y afecta la circulación hacia Las Vegas y el camino a La Carrera. La medida es preventiva y se mantendrá hasta que disminuya el caudal del arroyo.

La cantidad de material acumulado impide por el momento el paso de vehículos. Por este motivo, hay automovilistas varados en ambos lados del sector donde se interrumpió la circulación.

Los trabajos para liberar la calzada no pueden comenzar hasta que las condiciones permitan el ingreso del personal a la zona. Una vez que disminuya el caudal del Arroyo Las Mulas, se podrá avanzar con las tareas de despeje y reacondicionamiento de la Ruta 89.

Mientras tanto, personal policial permanece en el lugar para controlar el sector, mantener la restricción de tránsito y asistir a las personas que quedaron afectadas por el corte.

Por el momento, se recomienda evitar circular hacia ese sector de Potrerillos hasta que se informe la habilitación de la ruta.