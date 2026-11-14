Tránsito cortado en el Corredor del Oeste este sábado: qué tramo estará afectado y hasta qué hora

La interrupción será por los Juegos Binacionales de Ciclismo y afectará ambas manos de circulación. El corte se extenderá durante varias horas y obligará a buscar recorridos alternativos.

La circulación por el Corredor del Oeste, en Godoy Cruz, estará interrumpida este sábado 14 de noviembre por la realización de los Juegos Binacionales de Ciclismo.

Según informó la Municipalidad de Godoy Cruz, el corte afectará ambas manos de circulación en el tramo comprendido entre la rotonda de calle Paso y calle Paraguay.

La medida busca garantizar el espacio necesario para el desarrollo de la competencia y preservar la seguridad de los ciclistas y de las personas que acompañen la actividad.

El corte comenzó a las 8 y se extenderá hasta las 14 horas, por lo que durante esas seis horas no se podrá circular por ese sector.

Desde el municipio recomendaron evitar la zona durante el horario de la competencia y buscar recorridos alternativos para prevenir demoras.

También solicitaron respetar la señalización y las indicaciones del personal que estará trabajando en el lugar para ordenar el tránsito.