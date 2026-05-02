Baja la temperatura este sábado: a cuánto llega la máxima

Luego de un viernes agradable por el Día del Trabajador, el fin de semana arranca con aire más fresco y condiciones otoñales.
Después de un viernes con tiempo estable, este sábado llega con un cambio en las condiciones en Mendoza.
La jornada estará algo nublada y con descenso de la temperatura.
Según la Dirección de Contingencias Climáticas, se esperan vientos leves del noreste y cielo con nubosidad variable.
En cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso.
La temperatura máxima alcanzará los 19°C, mientras que la mínima será de 8°C.
Cómo sigue el fin de semana
Domingo 3 de mayo
El día se presentará con poca nubosidad y un leve ascenso de la temperatura, acompañado por vientos moderados del noreste.
En cordillera continuará el cielo poco nuboso.
La máxima llegará a los 20°C y la mínima será de 10°C.
Lunes 4 de mayo
Para el comienzo de semana se espera otra jornada con buen tiempo y temperaturas en ascenso, con cielo poco nuboso y vientos del sur.
La máxima alcanzará los 22°C y la mínima será de 8°C.