Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa y las claves para este 2026

El gobernador Alfredo Cornejo abrirá este viernes el período 186 de sesiones ordinarias en la Legislatura de Mendoza con un discurso marcado por el balance de su gestión y las definiciones políticas de cara al tramo final de su mandato. La exposición tendrá un carácter estratégico: se trata del penúltimo año de gobierno y funcionará como antesala del escenario electoral de 2027.

El acto contará con la presencia de legisladores nacionales por Mendoza, ex gobernadores y del presidente provisional del Senado Nacional, Bartolomé Abdala. En ese contexto, el oficialismo llegará con un panorama legislativo favorable, ya que la alianza Cambia Mendoza mantiene amplias mayorías en ambas cámaras, lo que le permite asegurar el tratamiento de sus principales proyectos.

Entre los ejes centrales del discurso se anticipan anuncios sobre el destino de los fondos de Portezuelo del Viento, con foco en las últimas obras financiadas bajo ese esquema. En materia de infraestructura, el mandatario destacará avances en ejecución y podría confirmar la finalización de la ruta provincial 171, que se perfila como la primera autopista provincial con peaje operativo.

El capítulo de obras incluirá definiciones sobre tres iniciativas clave: el Tren de Cercanía —con una inversión estimada en 130 millones de dólares—, la intervención en la ruta provincial 22 (en el tramo que conecta el nudo vial con calle Arturo González) y la remodelación del Acceso Sur entre Azcuénaga y la Variante Palmira. Estos proyectos forman parte de la estrategia oficial para sostener la inversión pública en un contexto de restricciones fiscales.

En educación, el discurso estará atravesado por el reciente clima de amenazas en escuelas. El Gobierno anticipó el envío de un proyecto de ley para endurecer sanciones en el Código Contravencional. “Se anunciará el envío de un proyecto de ley para endurecer las sanciones en el Código Contravencional de la provincia en hechos de estas características”, adelantó el ministro Tadeo García Zalazar.

En seguridad y justicia, Cornejo pondrá el foco en indicadores que el Ejecutivo considera positivos, vinculados a reformas normativas y a la reducción de la litigiosidad. También se prevé que profundice en la incorporación de tecnología, con la ampliación del anillo digital del Gran Mendoza y el uso de sistemas de reconocimiento facial para detectar personas con pedidos de captura.

La agenda incluirá además referencias al desarrollo minero y energético, con especial mención a la proyección de la lengua norte de Vaca Muerta, un eje que el gobernador ya había planteado en su exposición durante la AmCham Summit 2026. El discurso buscará consolidar un perfil de gestión orientado a la inversión y la infraestructura, en un escenario político que empieza a perfilarse hacia la próxima contienda electoral.