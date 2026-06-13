¿Transitás por el centro este domingo? Qué calles estarán cortadas por la maratón “Corre Sangre por tus Venas” y en qué horario

La competencia “Corre Sangre por tus Venas” se realizará este domingo y habrá restricciones vehiculares en distintas calles del centro.

La Ciudad de Mendoza informó el operativo especial de tránsito que se desplegará este domingo 14 de junio por la realización de la maratón “Corre Sangre por tus Venas”, una competencia que reunirá a corredores en las calles céntricas y que obligará a realizar cortes y desvíos durante gran parte de la mañana.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y de quienes circulen por la zona, las restricciones comenzarán a implementarse desde las 6 horas, cuando se iniciarán las tareas de armado del evento en las inmediaciones del Parque Central.

La largada de la carrera está prevista para las 9 horas y contará con dos modalidades: un circuito de 5 kilómetros y otro de 10 kilómetros. Ambos recorridos compartirán el mismo trazado.

El circuito comenzará en la intersección de Mitre y Las Cubas. Desde allí los corredores avanzarán por Mitre hasta llegar a la Plaza Independencia, donde realizarán el retorno para continuar por calle Espejo hasta volver al punto de partida.

Quienes participen de los 5K realizarán una vuelta completa, mientras que los corredores de 10K recorrerán el mismo circuito en dos oportunidades.

Calles cortadas por la maratón en Ciudad de Mendoza

Durante el desarrollo de la competencia, permanecerán cerradas al tránsito las siguientes arterias:

Calle Mitre : estará inhabilitada en ambos sentidos entre Pellegrini y Espejo.

: estará inhabilitada en ambos sentidos entre y Calle Espejo: el corte será desde Patricias Mendocinas hasta Chile.

el corte será desde hasta Calle Chile: estará interrumpida entre Espejo y Rivadavia.

estará interrumpida entre y Calle Rivadavia: permanecerá cortada desde Chile hasta Patricias Mendocinas, sector por donde los corredores ingresarán a Plaza Independencia.

Desde el municipio indicaron que el tránsito se irá restableciendo de manera progresiva una vez que finalice la competencia y se liberen las calles afectadas.