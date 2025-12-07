Tragedia en un camping de Luján: un hombre de 30 años murió ahogado en una pileta

La víctima fue hallada sumergida en una piscina de gran profundidad. Pese a los intentos de reanimación, los médicos confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Un hombre de 30 años murió este sábado por la tarde luego de ahogarse en una pileta de un camping ubicado en el departamento de Luján de Cuyo.

El hecho ocurrió cerca de las 16.15 horas en el camping “El Barco”, situado en la zona de El Carrizal.

Según informaron fuentes policiales, un llamado a la línea de emergencias alertó que una persona había sido sacada del interior de una pileta y se encontraba inconsciente. Al llegar al lugar, efectivos de la Subcomisaría El Carrizal entrevistaron a testigos que estaban compartiendo la jornada con la víctima.

De acuerdo al relato, en un momento perdieron de vista al hombre y, tras una rápida búsqueda, lo encontraron sumergido en una piscina de aproximadamente tres metros de profundidad. De inmediato lo retiraron del agua y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El personal policial continuó con las tareas de primeros auxilios hasta la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Sin embargo, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento en el lugar.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y de la Unidad de Investigaciones Departamentales (UID) para realizar las pericias correspondientes.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de la zona.