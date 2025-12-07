Lo que la tormenta dejó en Mendoza: filtraciones, cortocircuitos y caída de cables y árboles

Luego de una jornada de fuertes tormentas, Defensa Civil realizó un relevamiento de daños en distintos departamentos de la provincia. Se registraron 55 incidentes, principalmente por filtraciones en viviendas, cortocircuitos y caída de cables y árboles.

Este sábado, la provincia de Mendoza enfrentó una jornada marcada por intensas tormentas que provocaron diversos daños materiales en algunos sectores.

Según el reporte realizado por Defensa Civil, se registraron 55 incidentes producidos durante la noche por el fenómeno climático: filtraciones de techos, cortocircuitos y caída de cables y árboles.

Daños registrados en los distintos departamentos

El relajamiento oficial detalla los siguientes incidentes en la provincia:

Ciudad

Cables caídos / cortocircuito: 04

Total: 04

Guaymallén

Cables caídos / cortocircuito: 09

Total: 09

Las Heras

Cables caídos / cortocircuito: 01

Filtraciones de techo: 19 (Uspallata)

Aludes: 04 (Ruta 7)

Total: 24

Luján de Cuyo

Cables caídos / cortocircuito: 02

Total: 02

Maipú

Cables caídos / cortocircuito: 12

Total: 12

Godoy Cruz

Cables caídos / cortocircuito: 01

Ramas / árbol caído: 02

Filtraciones de techo: 01

Total: 04

Alerta amarilla y naranja para este domingo en Mendoza

La alerta naranja afecta al Gran Mendoza, Lavalle, San Martín, Rivadavia, Santa Rosa, Valle de Uco(Tunuyán, San Carlos y Tupungato) y zonas de la cordillera y precordillera del Centro y Norte provincial.

En estas zonas se esperan tormentas fuertes, con chaparrones intensos en poco tiempo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían acercarse a los 90 km/h. No se descarta la caída de granizo. El SMN advierte que las lluvias acumuladas podrían ubicarse entre 40 y 70 milímetros, con algunos sectores que podrían superar ese valor.

Alerta amarilla en el sur

En San Rafael y General Alvear sigue activa la alerta amarilla. Allí también se prevén lluvias y tormentas, aunque algo menos intensas que en el resto de la provincia. Sin embargo, puede caer granizo con ráfagas cercanas a los 70 km/h y acumulaciones de lluvia entre 20 y 40 milímetros.