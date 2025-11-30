Tragedia en Mendoza: una mujer murió tras volcar con su auto en Luján

El vuelco ocurrió a primera hora del domingo en la Ruta 7. La conductora murió en el lugar y su acompañante resultó herido.

Una mujer falleció este domingo por la mañana luego de volcar con su auto en la Ruta 7, en Luján de Cuyo.

El accidente ocurrió cerca de las 8.15 horas, cuando la conductora de 38 años circulaba en un Chevrolet Spin de Oeste a Este. Por razones que aún no fueron establecidas, perdió el control del vehículo y terminó dando varios tumbos hasta quedar sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, la mujer murió en el lugar. Su acompañante, un hombre de 39 años, sufrió politraumatismos y fue asistido por personal del SEC. Luego, fue trasladado en ambulancia al Hospital Central, donde quedó internado.