Tragedia en Mendoza: un motociclista murió tras chocar contra un separador de carril en Maipú

El motociclista circulaba por calle Emilio Civit cuando perdió el dominio del rodado e impactó contra el separador de carril. El conductor murió en el lugar.

Un motociclista murió este sábado por la noche en Maipú, luego de perder el control de su vehículo y chocar contra un separador de carril sobre calle Emilio Civit.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20.34 horas sobre el lateral sur de Emilio Civit, al este de la calle El Marquesado.

Según la información policial, el hombre circulaba en una motocicleta Rouser NS 200 en dirección de este a oeste cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del rodado, impactó contra el separador de carril y cayó sobre el asfalto.

A raíz del impacto, el motociclista murió en el lugar. Personal médico intervino en la escena, donde también trabajaron efectivos de la jurisdicción, de Tránsito y de la Policía Vial.