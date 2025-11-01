Accidente en Maipú: motociclista chocó contra un auto y terminó hospitalizado

Un motociclista de 35 años terminó hospitalizado tras un violento choque en Maipú. Sufrió un fuerte golpe en la cabeza y debió ser operado de urgencia.

Un hombre de 35 años resultó gravemente herido luego de protagonizar un accidente de tránsito en Maipú.

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 19.45 horas, en la esquina de Godoy Cruz y San Martín.

De acuerdo con la información policial, el motociclista se desplazaba por calle Godoy Cruz en dirección de sur a norte cuando impactó contra la puerta derecha de un Fiat Cronos conducido por un joven de 18 años.

Como consecuencia del choque, el hombre que iba en la Appia 150 cc sufrió un traumatismo encéfalo craneano y pérdida de conocimiento. Fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia al Hospital Central.

Allí, los médicos confirmaron la gravedad de las lesiones y lo sometieron a una cirugía.

Según el último parte médico, el paciente se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.