Sábado con Zonda en Mendoza: qué zonas podrían tener viento

Mendoza tendrá un sábado caluroso durante buena parte del día, pero después llegarán las tormentas y el viento Zonda a distintos sectores. En la cordillera también se esperan nevadas para este sábado.

Después del ascenso de temperatura que se registró durante el viernes, Mendoza tendrá este sábado 19 de septiembre otra jornada cálida. La diferencia estará hacia el final del día, cuando las condiciones comenzarán a desmejorar en algunos puntos de la provincia.

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa cielo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura y viento moderado del noreste.

Durante la noche podrían aparecer tormentas en el Sur provincial, con posibilidad de que luego avancen hacia el Valle de Uco.

Las zonas afectadas con viento Zonda este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también difundió un alerta para este sábado para distintos sectores de Mendoza afectados por fenómenos de viento y nieve.

El viento Zonda podría hacerse presente en la zona baja de Malargüe y también en sectores de la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo. En tanto, para distintos puntos de la cordillera se mantiene el informe por nevadas y viento oeste.

La máxima será de 29°C y la mínima de 12°C.

Cómo estará el tiempo el domingo

El domingo continuará el ambiente cálido.

El cielo estará parcialmente nublado y el viento Zonda podría afectar la precordillera y sectores del llano de Malargüe, San Rafael, Valle de Uco, Las Heras, Lavalle, Gran Mendoza, Uspallata y Potrerillos.

Durante la madrugada podrían registrarse además tormentas en el sudeste provincial. En la cordillera seguirá la inestabilidad, con precipitaciones.

29°C de máxima y 14°C de mínima.

Qué pasa el lunes

El lunes 21 de septiembre llegará con un descenso de la temperatura.

Se esperan vientos moderados a algo fuertes del sector sur.

En la cordillera continuarán las precipitaciones.

Máxima de 21°C y una mínima de 12°C.