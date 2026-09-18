“Queremos que se le dé la mayor condena posible”: familiares de Diego Ávila piden justicia tras el choque fatal

El joven de 24 años era enfermero y murió después de ser embestido mientras circulaba en moto por la Ruta 40, en Lavalle. Por el hecho fue imputado Jonathan Salvador Araujo Peña, custodio de la vicegobernadora Hebe Casado, quien quedó alojado en un penal tras detectarse que conducía con 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre e invadió el carril contrario.

Familiares, amigos y vecinos de Lavalle se movilizaron para pedir justicia por Diego Misael Ávila, el joven de 24 años que murió tras un choque frontal ocurrido en la Ruta 40. Diego era enfermero y, según lo describieron sus seres queridos, se caracterizaba por su vocación de servicio y por el vínculo que mantenía con las personas que cuidaba. Por el hecho quedó imputado Jonathan Salvador Araujo Peña, de 39 años, quien se desempeñaba como custodio de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado. La investigación sostiene que el hombre conducía un Suzuki Fun con un nivel de alcoholemia de 1,95 gramos por litro de sangre y que, durante el trayecto, invadió el carril contrario.

La fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez lo imputó por homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo con un nivel de alcoholemia superior al permitido y por la invasión del carril contrario circulando en contramano. El delito contempla una pena de entre 3 y 6 años de prisión, además de una inhabilitación especial para conducir de entre 5 y 10 años.

Tras la imputación, Araujo Peña quedó alojado en un penal provincial, mientras la investigación continúa.

Cómo fue el choque fatal en la Ruta 40

El accidente ocurrió durante la mañana del domingo, alrededor de las 6.40, sobre la Ruta 40, a la altura de la Escuela Abdón Abraham, en Lavalle. Diego Ávila circulaba en una motocicleta Gilera cuando se produjo el choque frontal con el Suzuki Fun conducido por Araujo Peña.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, el automóvil circulaba en dirección norte cuando invadió el carril contrario. En ese momento se produjo el impacto con la moto en la que viajaba Ávila.

La violencia de la colisión provocó heridas de gravedad en ambos conductores, que fueron trasladados al Hospital Central. Diego fue quien sufrió las lesiones más graves. Pese a la asistencia médica recibida, posteriormente se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las heridas provocadas por el choque.

Según la investigación, Araujo Peña tenía 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente. A esto se suma la reconstrucción que indica que el vehículo cruzó hacia el carril contrario, provocando el impacto frontal con la motocicleta.

Para la Fiscalía, ambos elementos forman parte de las circunstancias que agravaron la imputación realizada contra el conductor.

La familia de Diego reclama un cambio en la calificación

Para los familiares y amigos de Diego, la imputación realizada hasta el momento no resulta suficiente. Durante el reclamo público, solicitaron que se analice un cambio de calificación legal y plantearon que la conducta atribuida al conductor debe ser investigada teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodearon el hecho.

“Queremos que realmente cambie la carátula y que se le dé la mayor condena posible”, expresaron los familiares durante la movilización.

También cuestionaron que, según su relato, el conductor habría estado destinado a cumplir una guardia como custodio de la vicegobernadora y plantearon interrogantes sobre lo ocurrido antes del accidente.

Más allá de la causa judicial, la movilización estuvo marcada por el recuerdo de quién era Diego. El joven tenía 24 años y trabajaba como enfermero. Sus familiares lo describieron como una persona dedicada a ayudar a los demás y profundamente comprometida con su profesión.

Uno de los aspectos que más destacaron fue su vínculo con los adultos mayores que tenía a su cuidado. “Él amaba a los abuelos y siempre estaba dispuesto para ellos”, contó una familiar al recordar la manera en que Diego ejercía su trabajo.

También lo describieron como un hijo responsable, afectuoso y atento con su familia. “La verdad que este hombre nos ha partido por la mitad”, expresó una de sus familiares durante el reclamo.

Para quienes lo conocieron, Diego no era solamente un enfermero: era una persona que había hecho de la ayuda a los demás una parte central de su vida.

También piden investigar el procedimiento posterior al accidente

Además del pedido relacionado con la imputación, los familiares de Diego plantearon interrogantes sobre las circunstancias que rodearon el procedimiento posterior al choque.

Según manifestaron, quieren que se investigue cómo se desarrollaron las actuaciones policiales y qué ocurrió mientras la escena permanecía bajo custodia.

La Fiscalía deberá determinar si existen elementos que permitan avanzar sobre esos planteos y establecer si hubo alguna irregularidad.

Mientras tanto, la causa continúa abierta y el conductor permanece detenido en un penal provincial.