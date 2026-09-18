Mendoza: le dejaron un auto estacionado en la cochera y reaccionó de la peor manera

Una mujer de Godoy Cruz llegó a su casa y se encontró con un Ford estacionado frente a la entrada de su cochera. Tras tocar bocina durante varios minutos y no encontrar al dueño del vehículo tomó cartas en el asunto. El episodio quedó registrado en un video que se volvió viral en redes sociales.

Era una jornada tranquila en Godoy Cruz cuando de repente los vecinos comenzaron a escuchar un fuerte ruido que les llamó la atención. Cuando salieron descubrieron que le habían dejado el auto estacionado en la cochera a una mujer que por un momento perdió la cordura y desató toda su furia buscando al responsable.

Cada vez es más frecuente encontrarse en las redes sociales con videos de gente cansada de que le dejen estacionado el auto en la puerta y que ante estas situaciones terminan explotando ya sea a los gritos o tomando otras medidas más drásticas.

La situación rápidamente llamó la atención de los vecinos debido al intenso sonido de la bocina. Una joven que se encontraba en la zona, la tiktoker Giuliana Buttacavoli (@giuliana.buttacav), registró parte de lo ocurrido y compartió las imágenes en redes sociales.

Según se observa en el video, la mujer intentó localizar al propietario del vehículo que había quedado estacionado frente a la entrada de su vivienda. Durante varios minutos hizo sonar la bocina de manera insistente, esperando que apareciera el conductor y retirara el auto.

Ante la falta de respuesta, la situación fue subiendo de tono. “¡Quién tiene el Ford en mi puerta, la put… madre!”, se escucha decir a la mujer mientras intentaba encontrar al dueño del automóvil.

Después de esperar y comprobar que nadie se acercaba para retirar el vehículo, la mujer decidió tomar otra medida. En lugar de continuar buscando al conductor, llamó a una grúa para que retirara el automóvil.

Finalmente, el vehículo fue trasladado a una playa de secuestro, dando por terminado el particular conflicto que había comenzado con un auto estacionado frente a una cochera. La situación sorprendió a los vecinos, que siguieron el episodio desde sus viviendas y no tardaron en comentar lo ocurrido en redes sociales.

Muchos mendocinos no se quisieron perder el momento y dejaron sus comentarios. “Es que es desesperante que la gente se estacione en tu cochera, hasta que no les pasa no entienden la bronca que da”, “solo los que vivimos en godoy cruz entendemos jajajaaj es el lenguaje de la zona oeste”, “lo rallo todo al auto yo lo veia desde la ventana”, escribieron.

Mendoza: cómo denunciar infracciones de tránsito por WhatsApp

Actualmente en Mendoza se encuentra habilitada la herramienta “Modo Testigo“, que consiste en un sistema para reportar infracciones de tránsito donde el mendocino puede mandar fotografías y videos a través de canales digitales para hacer el reclamo.

El Modo Testigo permite que cualquier persona tome una foto o grabe un video de una infracción de tránsito que haya visto y que la envíe a través de WhatsApp al 2615559592.

Luego, esas imágenes son revisadas por el Ministerio de Seguridad y, si considera que existe una infracción, la Policía Vial realiza una segunda evaluación para determinar si corresponde una sanción o multa.

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Para la segunda etapa, solo se podrán reportar infracciones a través de la aplicación Mendoza X Mí. La persona deberá abrir la aplicación y tomar las imágenes desde ahí, donde va a pedir que esté la ubicación activada.

Las conductas que se pueden comunicar son las siguientes: