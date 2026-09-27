Accidente en Alta Montaña: volcó un camión en la Ruta 7

Un camión de grandes dimensiones volcó este domingo sobre la Ruta Nacional 7, en un sector de Alta Montaña, en el tramo previo a Uspallata. El vehículo quedó a un costado de la calzada y se desplegó un operativo de emergencia en la zona. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1112, donde trabajan efectivos de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional y otros servicios de emergencia para asistir en el lugar y determinar cómo se produjo el siniestro. Por el momento, no se informó cuál es el estado de salud del conductor ni se conocen las causas del vuelco. Tránsito habilitado A pesar del operativo, la circulación por la Ruta 7 permanece habilitada. Sin embargo, las autoridades solicitaron a los conductores que atraviesen el sector circular con precaución debido a la presencia de los equipos que trabajan sobre la ruta.

Un camión de grandes dimensiones volcó este domingo sobre la Ruta Nacional 7, en un sector de Alta Montaña, en el tramo previo a Uspallata. El vehículo quedó a un costado de la calzada y se desplegó un operativo de emergencia en la zona.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1112, donde trabajan efectivos de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional y otros servicios de emergencia para asistir en el lugar y determinar cómo se produjo el siniestro.

Por el momento, no se informó cuál es el estado de salud del conductor ni se conocen las causas del vuelco.

A pesar del operativo, la circulación por la Ruta 7 permanece habilitada. Sin embargo, las autoridades solicitaron a los conductores que atraviesen el sector circular con precaución debido a la presencia de los equipos que trabajan sobre la ruta.