Tragedia en Mendoza: murió una joven de 18 años en un accidente de moto

La víctima viajaba en una moto que chocó contra otro rodado con pedido de secuestro.

Una joven de 18 años murió este viernes por la noche tras un grave accidente vial en el Barrio San Martín, en la Ciudad de Mendoza.

El hecho ocurrió cerca de las 20.40 horas, en la intersección de las calles Cordón del Plata y Ejército de los Andes.

La víctima fatal fue identificada como Ariana Lucía Rosales. Según informó la Policía, en el lugar también resultó herido un hombre de 27 años quien conducía una moto Honda GLH 150 cc. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Las primeras investigaciones indican que la moto en la que circulaba el joven chocó contra una motocicleta Rouser NS 250 cc.

En la primera moto viajaba el hombre que sufrió múltiples heridas, mientras que en la segunda se trasladaban un conductor no identificado y la joven que falleció.

Los investigadores sospechan que, antes de ser abandonada, en la Rouser viajaban un hombre y la joven fallecida. Las causas y circunstancias del siniestro aún están bajo análisis por parte de la Fiscalía de Tránsito.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 33°, personal de Policía Científica y autoridades judiciales, quienes ordenaron el secuestro de ambos vehículos y las pericias correspondientes.