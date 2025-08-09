Las Heras: decomisan más de 400 kilos de carne en mal estado

Un operativo conjunto entre la Policía Rural y Bromatología detectó un trozadero que almacenaba carne fuera de la cadena de frío y en pésimas condiciones de higiene.

En el marco del Plan Integral contra el Abigeato y el comercio ilegal de productos cárnicos, la Policía Rural de Mendoza, junto a personal de Bromatología de la Municipalidad de Las Heras, realizó un operativo que terminó con el decomiso de más de 400 kilos de carne en mal estado.

La inspección se llevó a cabo en un trozadero del departamento, donde las autoridades constataron que toda la mercadería guardada en dos freezers estaba fuera de la cadena de frío y presentaba graves problemas de higiene, lo que la volvía totalmente inapta para el consumo humano.

Por orden del ayudante fiscal de turno, se identificó a la responsable del comercio y se procedió al retiro inmediato de los productos. La carne fue trasladada a la Planta de Tratamiento de Residuos de Las Heras, ubicada sobre la Ruta Nacional 40, donde personal especializado la desnaturalizó y destruyó bajo acta oficial.

La investigación quedó encuadrada en el artículo 201 del Código Penal, que establece sanciones para quienes pongan en riesgo la salud pública mediante la elaboración, distribución o venta de alimentos en mal estado.