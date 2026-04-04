Tragedia en Mendoza: murió un peatón al intentar cruzar la Ruta 40

La víctima fue embestida por un vehículo mientras cruzaba la calzada y murió en el lugar pese a los intentos de reanimación.

Un peatón murió este viernes luego de ser atropellado por un auto en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 88, en Tupungato.

El hecho, que fue caratulado como homicidio culposo, ocurrió en la zona de Zapata y tuvo como protagonista a una Suzuki Fun rojo que circulaba de sur a norte. El vehículo era conducido por un hombre de 44 años.

Según informaron desde la Subjefatura Vial del Valle de Uco, la víctima caminaba por la lateral este de la ruta en dirección hacia el sur e intentó cruzar la calzada. En ese momento fue embestido por el automóvil.

Tras el impacto, personal policial llegó al lugar y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, cuando arribó la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), los médicos constataron que el hombre ya había fallecido.