Las Heras: le robaron la camioneta a un jubilado, lo arrastraron varios metros y la encontraron a pocas cuadras

Un jubilado de 78 años fue víctima de un violento robo, cuando un delincuente le sustrajo la camioneta que utilizaba para trabajar y lo arrastró varios metros. Horas después, el vehículo fue recuperado a pocas cuadras, aunque con faltantes.

Un violento episodio de inseguridad en Las Heras tuvo como víctima a un jubilado de 78 años, a quien le robaron la camioneta que utilizaba para trabajar en la puerta de su casa. Horas más tarde, el vehículo fue recuperado a pocas cuadras, aunque con faltantes y sin detenidos.

El hecho ocurrió cerca del mediodía del jueves en la intersección de calles Remedios de Escalada de San Martín e Independencia, cuando el hombre sacó su VW Saveiro y la dejó en marcha mientras cerraba el portón de su vivienda. Ese breve descuido fue aprovechado por un delincuente que se subió al rodado y escapó.

Al advertir la situación, el jubilado intentó impedir el robo de la camioneta y se aferró al vehículo. Sin embargo, el asaltante aceleró y lo arrastró varios metros, provocándole golpes en el rostro y en los brazos.

El dramático momento quedó registrado por cámaras de seguridad y generó gran conmoción en la zona. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a la víctima en el lugar, confirmando que las lesiones eran leves y que no requería traslado hospitalario.

La camioneta apareció a pocas cuadras

Tras el hecho, la familia del hombre inició una campaña en redes sociales para dar con el vehículo, ya que se trata de su principal herramienta laboral: el jubilado se dedica al reparto de plantas y árboles.

Horas después, cerca de las 22, lograron ubicar la camioneta robada en Las Heras en la zona de calles Lisandro Moyano y Azcuénaga, a poco más de un kilómetro del lugar del asalto.

Según informaron, el rodado presentaba faltantes, entre ellos documentación, alfombras y otros elementos de valor, lo que indica que el delincuente sustrajo lo que pudo antes de abandonarlo.

Pese a la recuperación del vehículo, hasta el momento no hay detenidos por el hecho. La causa quedó en manos de la Justicia, que analiza las imágenes de las cámaras y otros indicios para identificar al autor del asalto.