Tragedia en Mendoza: murió un motociclista tras caer de su moto en Maipú

Un hombre de 44 años murió durante la tarde del sábado tras caer de su motocicleta en Maipú.

El hecho se registró cerca de las 19.30 horas en la intersección de Maza y Palma, donde un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un motociclista que se encontraba gravemente herido en la vía pública.

Al llegar al lugar, personal de Tránsito constató que se trataba de una moto Bajaj Rouser negra. Su conductor se hallaba tendido en el asfalto sin signos vitales y con graves heridas. Minutos más tarde, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmaron su fallecimiento.

De acuerdo a las cámaras de seguridad de la zona, la motocicleta circulaba por calle Palma en dirección norte cuando, por razones que se investigan, perdió el dominio, impactó contra un elemento de la banquina y cayó violentamente sobre el asfalto.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que trabaja en esclarecer las causas del accidente.