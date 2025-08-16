Tragedia en Maipú: murió un joven de 19 años tras chocar contra un árbol

El siniestro ocurrió en la madrugada de este sábado. La víctima tenía 19 años y murió en el lugar.

Un joven de 19 años murió en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado en el departamento de Maipú.

El hecho se registró cerca de las 5:06 de la mañana, en la intersección de calle Don Bosco y Acceso Este, en la zona de Rodeo del Medio.

Según fuentes policiales, el conductor, identificado de 19 años, perdió el dominio de su auto y terminó impactando contra un árbol.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que el joven se encontraba atrapado dentro del habitáculo del vehículo. De inmediato se solicitó la presencia de bomberos voluntarios y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes trabajaron para poder asistirlo.

La médica a cargo de la ambulancia intentó reanimar al conductor, pero finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Las autoridades investigan las causas del siniestro vial.