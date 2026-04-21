Tragedia en Mendoza: murió un motociclista tras ser chocado de atrás por un auto en Guaymallén

Un motociclista falleció en la madrugada de este martes tras ser chocado por un automóvil en la intersección de 9 de Julio y Elpidio González.

Un motociclista falleció en la madrugada de este martes en Guaymallén después de ser chocado desde atrás por un automóvil.

El accidente ocurrió alrededor de las 4.30 horas, en la intersección de calles 9 de Julio y Elpidio González, Guaymallén.

El conductor del automóvil, un joven de 27 años, circulaba por Elpidio González en sentido oeste-este cuando, al llegar a 9 de Julio, impactó desde atrás a una moto Motomel 150 cc que marchaba en el mismo sentido. La motocicleta frenó, pero el auto no alcanzó a detenerse a tiempo. Tras el impacto, el motociclista fue despedido y cayó sobre el pavimento.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento en el lugar.

Personal de Policía Científica continúa trabajando el lugar.

El tránsito en la zona se encuentra afectado.