Tragedia en Mendoza: murió un joven tras volcar con su auto

Ocurrió este domingo a la madrugada. El joven de 25 años falleció. Tres acompañantes resultaron heridos y permanecen en observación.

Un joven de 25 años murió tras volcar el automóvil Ford Ka en el que viajaba junto a tres personas más.

Ocurrió este domingo alrededor de las 6 de la mañana sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 457, en la localidad de Villa Atuel, departamento de San Rafael.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo se desplazaba de este a oeste cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control, provocando el vuelco del rodado, que terminó con las ruedas hacia arriba.

Los cuatro ocupantes fueron asistidos por personal médico y trasladados al hospital local.

En el lugar, los profesionales constataron el fallecimiento del conductor.

En tanto, los acompañantes: una mujer de 26 años, un hombre y una adolescente de 17, sufrieron politraumatismos y quedaron internados en observación.