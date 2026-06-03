“Cuando quise acordar ya estaba dentro del zanjón”: un taxista cayó a una acequia y no recuerda qué sucedió

El conductor perdió el control del vehículo y terminó dentro de un zanjón en el barrio San Miguel. Trabajaba desde la madrugada y aseguró no saber qué ocurrió antes del accidente.

Un taxista resultó con lesiones leves luego de caer con su vehículo a un zanjón en Las Heras. El accidente ocurrió este miércoles por la mañana en el barrio San Miguel y el conductor debió ser asistido para poder salir del lugar.

El hecho se registró cerca de las 8, en calle San Martín al 3822, cuando el conductor de un taxi terminó dentro de un zanjón por causas que todavía no están claras.

Según relató el propio chofer, momentos antes había dejado a un pasajero a una cuadra y media del lugar y emprendía el regreso hacia el centro cuando ocurrió el accidente.

“Dejé al pasajero a una cuadra y media de acá. Ya me iba para el centro otra vez y la verdad es que no sé qué me pasó. Cuando quise acordar, estaba dentro del zanjón”, expresó el hombre.

Tras el impacto, un efectivo policial que se encontraba en la zona colaboró con el rescate del conductor, colocando una escalera para que pudiera salir del vehículo.

El taxista manifestó haber sufrido dolores en uno de sus brazos y golpes menores producto del siniestro. “Me duele el brazo y tengo vidrio en la cabeza”, comentó.

Además, indicó que se encontraba trabajando desde la 1 de la madrugada y que, al momento del hecho, llevaba varias horas al volante. Sin embargo, descartó haberse quedado dormido.

“No, dormirme no me voy a dormir”, afirmó el conductor al ser consultado sobre la posibilidad de que el cansancio haya influido en el accidente.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación.