Vuelco en la Ruta 7: un camión con paneles solares cayó en la Curva de Guido

El siniestro ocurrió en uno de los tramos más peligrosos de la alta montaña mendocina. El rodado perdió el control y terminó en un barranco.

Un camión que transportaba paneles solares protagonizó un vuelco en la Curva de Guido, sobre la Ruta 7. El accidente, generó alarma por la magnitud de la carga y la peligrosidad del sector, aunque afortunadamente no hubo heridos.

El vehículo circulaba hacia el Paso Internacional a Chile cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y cayó a un barranco. La carga de paneles solares quedó desparramada en la zona, lo que complicó el operativo de seguridad.

El Ministerio de Seguridad informó que el chofer logró salir por sus propios medios y no requirió atención médica. La noticia trajo alivio, ya que los vuelcos en ese tramo suelen tener consecuencias graves.

Personal policial y de seguridad vial trabajó en el lugar para asegurar el perímetro y evaluar el estado del rodado. Aunque no se registraron cortes totales de tránsito, se recomendó a los conductores circular con extrema precaución.

La Curva de Guido es considerada uno de los puntos más riesgosos de la alta montaña mendocina. Su pendiente y curvas cerradas, sumadas a las condiciones climáticas, la convierten en escenario frecuente de accidentes.