Baja la temperatura tras el Zonda: a cuánto llegará la máxima este sábado

Luego del fuerte viento Zonda que se hizo sentir en gran parte de Mendoza, el fin de semana comenzará con un cambio en las condiciones meteorológicas. Se espera un descenso de la temperatura, viento del sur y nevadas en distintos sectores de la cordillera

Luego de un viernes marcado por las altas temperaturas y la presencia de viento Zonda en algunos sectores de la provincia, la Dirección de Contingencias Climáticas informó que este sábado el cielo permanecerá parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

También se esperan nevadas de intensidad moderada en la cordillera.

Por su parte, Defensa Civil indicó en su reporte que se mantiene la condición de viento Oeste en toda la cordillera provincial. Además, pronosticó nevadas moderadas en los sectores centro y sur del área cordillerana.

El organismo también advirtió sobre la posibilidad de viento Zonda leve en la precordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y en la zona baja de Malargüe, por lo que recomendó mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

La máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 10°C.

Qué pasa el domingo

Para el domingo se espera una jornada parcialmente nublada y con un leve ascenso de la temperatura. Soplarán vientos moderados del sudeste y continuarán las nevadas en la cordillera.

La temperatura máxima será de 20°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 8°C.

Cómo estará el lunes

El lunes volverá a bajar la temperatura.

El pronóstico anticipa un día mayormente nublado, con vientos leves del sudeste y nevadas tanto en la cordillera como en el departamento de Malargüe.

Para el inicio de la semana se espera una máxima de 16°C y una mínima de 9°C.