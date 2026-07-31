Mendoza: suspendieron las clases en toda la provincia para el turno vespertino y nocturno

La Dirección General de Escuelas extendió la suspensión de las clases presenciales para los turnos vespertino y nocturno de este viernes 31 de julio en toda Mendoza debido al agravamiento del pronóstico por viento Zonda.

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió ampliar la suspensión de las clases presenciales para este viernes 31 de julio y confirmó que tampoco habrá actividad en los turnos vespertino y nocturno en ninguna escuela de la provincia. La decisión fue tomada luego de que los pronósticos meteorológicos anticiparan un empeoramiento de las condiciones por el viento Zonda, que durante la tarde alcanzará niveles de alerta naranja en gran parte del territorio mendocino.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo y busca preservar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar frente al riesgo que representan las fuertes ráfagas previstas para las próximas horas.

Tras haber suspendido previamente las clases del turno mañana en los departamentos con mayor riesgo, la DGE decidió extender la medida al resto de la jornada.

De esta manera, no habrá clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en toda Mendoza, mientras que las actividades educativas deberán continuar de forma virtual mediante la plataforma oficial Escuela Digital Mendoza.

La resolución fue adoptada siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, que advirtió sobre el incremento de la intensidad del fenómeno durante la tarde.

El viento Zonda pasará a alerta naranja durante la tarde

Según el pronóstico actualizado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el viento Zonda gane intensidad con el correr de las horas.

Durante la tarde, gran parte de la provincia quedará bajo alerta naranja, con vientos sostenidos de entre 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

Además de las fuertes ráfagas, el fenómeno provocará:

Reducción significativa de la visibilidad por polvo en suspensión.

por polvo en suspensión. Aumento repentino de la temperatura .

. Muy baja humedad relativa, incrementando el riesgo de incendios.

Defensa Civil pidió evitar desplazamientos innecesarios

Desde Defensa Civil insistieron en extremar las medidas de precaución mientras persista el fenómeno.

Las autoridades advirtieron que el peligro no solo está asociado a la fuerza del viento, sino también al polvo que permanece suspendido en el aire debido a la falta de precipitaciones registradas en las últimas semanas.

En ese sentido, recomendaron evitar circular si no es indispensable y mantenerse alejados de árboles, ramas, postes, cableado eléctrico y cartelería que puedan desprenderse por efecto de las ráfagas.