Chau Scaloneta: la mendocina Clari Cremaschi fue pescada en Miami a los besos con un compañero de Cristiano Ronaldo

Luego de ser vinculada con el delantero de la Selección José Manuel “Flaco” López en el Mundial, la influyente tiktoker sanmartiniana sorprendió a todos tras filtrarse apasionadas fotos junto al astro portugués João Félix en las playas de Florida.

A dos semanas de que estallaran las versiones de romance entre Clara “Clari” Cremaschi y el futbolista de la Selección Argentina José Manuel “Flaco” López, la famosa influencer de San Martín volvió a quedar en el centro de todas las miradas. La joven creadora de contenido fue fotografiada muy apasionada en las playas de Miami con el crack portugués João Félix, compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr. Las imágenes publicadas por la revista internacional Novagente confirmaron el sorpresivo romance y encendieron las redes sociales.

Durante el desarrollo del Mundial 2026, la mendocina de 21 años había estado en la mira del público argentino al mostrarse alentando en las tribunas con la camiseta con el número 21 de José Manuel “Flaco” López. Pese a las fotos compartidas tras los partidos y al revuelo generado alrededor del delantero de la Scaloneta, la propia tiktoker prefirió esquivar las especulaciones con respuestas irónicas en las redes sociales, tomándose la situación con humor y sin confirmar un noviazgo oficial.

Sin embargo, el verdadero giro sentimental se conoció en las últimas horas desde Estados Unidos. Clari Cremaschi, hija del exdirector del Registro Civil de Mendoza, Sebastián Cremaschi, protagonizó una tarde a puro sol y caricias en Miami Beach junto a la estrella del fútbol internacional João Félix. Según detalló la prensa europea, la pareja no ocultó su afecto y se mostró a los besos dentro del agua frente al círculo íntimo del jugador.

Con millones de seguidores en TikTok e Instagram, la influencer sanmartiniana se consolida como una de las figuras mendocinas con mayor proyección y alcance mediático internacional.

La novedad ya recorre los medios online de Portugal confirmando que la mendocina tiene un romance con el compañero de equipo de Cristiano Ronaldo.