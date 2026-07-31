Mendoza: habrá cortes de luz este sábado 1 y domingo 2 de agosto en barrios de 4 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Maipú, San Carlos, San Rafael y Ciudad.
Edemsa informó que este sábado 1 y domingo 2 de agosto se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Otros, además, se realizarán por la tarde.
Los departamentos afectados serán: Maipú, San Carlos, San Rafael y Ciudad.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 1 y domingo 2 de agosto
Este sábado 1 de agosto habrá cortes de luz:
Maipú
- En carril Rodríguez Peña, hacia el este de Jerónimo Ruiz y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- Entre calles San Martín Sur, Huarpes, Sixto Videla Sur, Patricias Mendocinas y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle San Martín Norte, entre Fray Luis Beltrán y barrio El Esfuerzo y áreas adyacentes. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- En la Intersección de Ruta Provincial N°175 y calle El Escorial; Las Malvinas. De 9.00 a 10.00 h.
Este domingo 2 de agosto habrá cortes de luz:
Ciudad
- Entre calles Aristóbulo del Valle, Huarpes, Paraná y Paso de Los Andes. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- Entre calles San Martín, Padre Vázquez, Tropero Sosa y Ozamis. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En calle Alberdi, entre Tacuarí y Chubut y áreas adyacentes. De 15.00 a 16.00 h.
- En La Intersección de calles Cubillos y Los Inquilinos; Rama Caída. De 18.00 a 19.00 h.
- En Ruta Nacional N°144, entre El Vencedor y El Moro; Cuadro Benegas. De 16.30 a 17.30 h.