Mendoza: habrá cortes de luz este sábado 1 y domingo 2 de agosto en barrios de 4 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Maipú, San Carlos, San Rafael y Ciudad.

Edemsa informó que este sábado 1 y domingo 2 de agosto se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Otros, además, se realizarán por la tarde.

Los departamentos afectados serán: Maipú, San Carlos, San Rafael y Ciudad.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 1 y domingo 2 de agosto

Este sábado 1 de agosto habrá cortes de luz:

Maipú

En carril Rodríguez Peña, hacia el este de Jerónimo Ruiz y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

Entre calles San Martín Sur, Huarpes, Sixto Videla Sur, Patricias Mendocinas y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle San Martín Norte, entre Fray Luis Beltrán y barrio El Esfuerzo y áreas adyacentes. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

En la Intersección de Ruta Provincial N°175 y calle El Escorial; Las Malvinas. De 9.00 a 10.00 h.

Este domingo 2 de agosto habrá cortes de luz: